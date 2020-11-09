Зеленський заразився коронавірусом

Президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

Джерело: його повідомлення у Facebook, Facebook-сторінка Офісу президента

Пряма мова: "Немає у світі щасливчиків, для кого б COVID-19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду. Все буде добре!"

Деталі: За даними ОП, Зеленський продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції.

В Офісі також повідомили, що голова ОП Андрій Єрмак, його заступники та працівники Офісу постійно здають ПЛР-тести. Заступниця голови ОП Юлія Ковалів вже отримала негативний результат тесту.

А от Єрмак написав у Facebook, що теж захворів на COVID-19 і йде на самоізоляцію.

Передісторія: Наприкінці жовтня повідомлялося, що відразу в кількох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака підозрюють коронавірус, у двох заступників уже підтвердили COVID-19. Це Юлія Ковалів та Андрій Смирнов.

Ковалів повідомила, що на коронавірус захворіла вся її родина.

24 жовтня у президента Польщі Анджея Дуди, який зустрічався з Зеленським, виявили коронавірус.

У червні-липні перехворіла на COVID-19 дружина президента Олена Зеленська, а пізніше 7-річний син Зеленських Кирило також захворів на коронавірус.

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