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На Білоруській АЕС, яку урочисто відкрив Лукашенко, виявили поломку

Понеділок, 9 листопада 2020, 17:30
На Білоруській АЕС, яку урочисто відкрив Лукашенко, виявили поломку

Міністерство енергетики Білорусі повідомило про поломку першого енергоблоку Білоруської АЕС, який був відкритий 7 листопада за участю Олександра Лукашенка.

Джерело: "Радыё Свабода", TUT.by

Дослівно Міненерго РБ: "На першому енергоблоці Білоруської АЕС триває етап "Енергетичний пуск". Даний етап передбачає режими роботи енергоблоку на різних рівнях потужності (до 500 МВт), а також перевірку стійкості роботи енергосистеми при неодноразовому її зниженні.

В ході проведених випробувань, згідно з програмою цього етапу, виявлено ​​необхідність заміни окремого електротехнічного вимірювального обладнання. Роботи щодо заміни цього обладнання здійснюються згідно з технологічним регламентом. Наразі на енергоблоці проводяться випробування і роботи згідно з етапною програмою. Всі технологічні системи функціонують у штатному режимі".

За даними джерела видання TUT.by, причина зупинки - вибухи декількох трансформаторів напруги (вони призначені для зміни напруги в силових електричних ланцюгах) на одному з агрегатів, пов'язаних з генератором.

Співрозмовник журналістів переконує, що формально "нічого незвичайного не сталося", аналогічне сталося на Ленінградській АЕС, але розслідування, відновлення схеми видачі потужності і повторне налагодження займе багато часу.

Що передувало: 7 листопада самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь стає ядерною державою, оскільки там відкрилася атомна електростанція.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьАЕС
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