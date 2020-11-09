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У Вірменії збили російський вертоліт: двоє загиблих

Понеділок, 9 листопада 2020, 19:13

У Вірменії недалеко від кордону з Азербайджаном збито російський ударний вертоліт Мі-24, який супроводжував автоколону 102-ї російської військової бази.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ, Медуза

Деталі: За даними російського відомства, двоє російських військовослужбовців загинули, ще один отримав поранення.

Вертоліт був збитий із землі з ПЗРК, після попадання ракети він не впорався з керуванням і впав в горах. Вижив військовослужбовець отримав травми середньої тяжкості і був евакуйований на аеродром базування, йдеться в повідомленні.

Видання РФ відзначає: інцидент стався поряд з селом Ерсах на кордоні Вірменії та з Нахічеванню - азербайджанським анклавом - більш ніж за 100 кілометрів від Нагірного Карабаху, де тривають зіткнення між вірменськими та азербайджанськими військами. Хто стріляв у вертоліт, поки незрозуміло, командування бази розбирається.

102-а російська військова база розташована в Вірменії в місті Гюмрі. Згідно з чинною угодою, вона буде перебувати там до 2044 року.

Додатково: "Європейська правда" повідомляє, що один з користувачів Facebook виклав відео, на якому у темряві видно пожежу, однак, точно невідомо, чи є це палаючим вертольотом.

Теми: ВірменіяРосіяАзербайджанНагірний Карабах


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