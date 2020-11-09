Україна виконала домовленості щодо КПВВ на Донбасі і очікує таких же кроків від РФ

Україна виконала зі свого боку домовленості щодо відкриття 10 листопада двох нових КПВВ в Щасті та Золотому Луганської області і чекає аналогічних кроків з російської сторони.

Джерело: глава делегації України в Тристоронньої контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук в Telegram і в коментарі "Інтерфакс-Україна", прес-служба ДПСУ в коментарі УП

Деталі: Увечері в telegram-каналі ТКГ з'явилося повідомлення, що незважаючи на зрив домовленостей з боку контрольованих Кремлем представників ОРДЛО, українська сторона 10 листопада відновить роботу старих і запустить нові КПВВ на Донбасі.

Цю інформацію також "Українській правді" підтвердили в Державній прикордонній службі: "Так, ми відкриємося".

Кравчук підкреслив "Інтерфакс-Україна", що Україна виконувала і виконуватиме домовленості, тому що вважає це своїм головним завданням для досягнення миру на Донбасі.

Пряма мова: "Ми розглядаємо відкриття цих пропускних пунктів як важливий внесок у виконання загальних погоджених висновків Паризького саміту 9 грудня 2019 року і домовленостей, узгоджених в рамках Тристоронньої контактної групи, і розраховуємо на відповідні кроки з російської сторони, згідно з раніше досягнутими домовленостями.

Ми будемо діяти відповідально, шукаючи шляхи вирішення і долаючи всі труднощі".