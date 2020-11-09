Зеленський відповів злостивцям, які радіють його хворобі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що коронавірус не може бути причиною для радощів, навіть коли хворіють опоненти.

Джерело: глава держави у Facebook

Деталі: Після повідомлення про позитивний тест на коронавірус Зеленський написав інший посту, у якому зі здивуванням відзначив, як радіють цій звістці його опоненти.

Пряма мова: "…реєстрові "експерти" від наших політичних опонентів радіють моїй хворобі. Це вже за межею людяності. Що ж, на мій погляд, це люди з ампутованою совістю, і вони доводили це неодноразово. Мені нічого про них сказати. Крім одного: зло повертається обов’язково й стократно.

Коронавірус не може бути причиною для радощів, навіть коли хворіють опоненти. Це дуже підступна інфекція. Головна її небезпека в тому, що негативні наслідки можуть проявитися з часом. Тому нікому цього не бажав і не побажаю. Навпаки, я особисто щиро всім, зокрема політичним опонентам, бажаю тільки здоров’я та обов’язкового одужання. Сподіваюсь, і для більшості українців ковід не буде приводом для зловтіхи. Бо ми нормальні. Абсолютно. За винятком невеликої кількості суб’єктів, які зовсім втратили людські якості".

Деталі: Зеленський висловив упевненість, що Україна обов'язково переможе в складній битві з пандемією.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Захворів і голова його Офісу Андрій Єрмак.