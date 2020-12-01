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Арахамія розповів, що передбачає "інтелектуальний локдаун"

Вівторок, 1 грудня 2020, 01:02

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "інтелектуальний локдаун" передбачатиме вихід із нього регіонів у різний час.

Джерело: Арахамія в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Мова йшла про те, коли буде локдаун, чи буде локдаун, який саме це буде локдаун. То прем'єр-міністр визначив, що це не буде копія того локдауну, який був навесні, а це буде так званий "інтелектуальний локдаун", який має за собою мету, що після локдауну вихід нерівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах".

Деталі: За словами Арахамії, така ідея була озвучена на одній із нарад, за участі голови Кабміну та голів фракцій.

Головний критерій виходу із локдауну кожного регіону – епідситуація. 

"Наскільки мені відомо, в уряді ще немає конкретної фінальної моделі локдауну, але вона розробляється для того, саме зменшити та мінімізувати економічні збитки", – сказав голова фракції "Слуга народу".

Що передувало: Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оцінює ймовірність введення жорстких карантинних заходів на певний період для протидії поширенню коронавірусу у 90% і повідомив, що уряд готує "інтелектуальний локдаун".

Ольга Гетьманець, УП
Теми: карантинАрахамія


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