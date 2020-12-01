Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Арахамія розповів, що передбачає "інтелектуальний локдаун"

Вівторок, 1 грудня 2020, 00:02
Арахамія розповів, що передбачає інтелектуальний локдаун

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "інтелектуальний локдаун" передбачатиме вихід із нього регіонів у різний час.

Джерело: Арахамія в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Мова йшла про те, коли буде локдаун, чи буде локдаун, який саме це буде локдаун. То прем'єр-міністр визначив, що це не буде копія того локдауну, який був навесні, а це буде так званий "інтелектуальний локдаун", який має за собою мету, що після локдауну вихід нерівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах".

Деталі: За словами Арахамії, така ідея була озвучена на одній із нарад, за участі голови Кабміну та голів фракцій.

Головний критерій виходу із локдауну кожного регіону – епідситуація. 

"Наскільки мені відомо, в уряді ще немає конкретної фінальної моделі локдауну, але вона розробляється для того, саме зменшити та мінімізувати економічні збитки", – сказав голова фракції "Слуга народу".

Що передувало: Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оцінює ймовірність введення жорстких карантинних заходів на певний період для протидії поширенню коронавірусу у 90% і повідомив, що уряд готує "інтелектуальний локдаун".

Ольга Гетьманець, УП
Теми: карантинАрахамія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
Усі новини...
Реклама: