Арахамія розповів, що передбачає "інтелектуальний локдаун"

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "інтелектуальний локдаун" передбачатиме вихід із нього регіонів у різний час.

Джерело: Арахамія в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Мова йшла про те, коли буде локдаун, чи буде локдаун, який саме це буде локдаун. То прем'єр-міністр визначив, що це не буде копія того локдауну, який був навесні, а це буде так званий "інтелектуальний локдаун", який має за собою мету, що після локдауну вихід нерівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах".

Деталі: За словами Арахамії, така ідея була озвучена на одній із нарад, за участі голови Кабміну та голів фракцій.

Головний критерій виходу із локдауну кожного регіону – епідситуація.

"Наскільки мені відомо, в уряді ще немає конкретної фінальної моделі локдауну, але вона розробляється для того, саме зменшити та мінімізувати економічні збитки", – сказав голова фракції "Слуга народу".

Що передувало: Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оцінює ймовірність введення жорстких карантинних заходів на певний період для протидії поширенню коронавірусу у 90% і повідомив, що уряд готує "інтелектуальний локдаун".