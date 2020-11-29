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Арахамія розповів, яка ймовірність введення повного локдауну в Україні

Неділя, 29 листопада 2020, 14:36
Арахамія розповів, яка ймовірність введення повного локдауну в Україні

Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оцінює ймовірність введення жорстких карантинних заходів на певний період для протидії поширенню коронавірусу у 90% і повідомив, що уряд готує "інтелектуальний локдаун".

Джерело: Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24", якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Імовірність повного локдауну – 90%. Є шанси, що нам пощастить, але поки що все має такий вигляд, що ймовірність дуже висока.

Тепер питання, як його правильно ввести і в якому форматі. Уряд заявляє про якийсь інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а такий... Скоригований на реалії в кожному регіоні, зокрема громадський транспорт тощо".

Деталі: Політик також допустив припинення роботи громадського транспорту, зокрема метро, напередодні новорічних свят, і зізнався, що це зіпсує святкування, але це не так сильно вдарить по економіці. Він припустив, що локдаун може бути введений 27 грудня.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантин
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