Обшуки СБУ на Закарпатті: Угорщина викликає посла та планує скаржитись до НАТО

В Угорщині відреагували на обшуки Служби безпеки України в благодійному фонді на Закарпатті, який начебто має стосунок до закарпатських угорців: викликають посла України та планують скаржитись до НАТО.

Джерело: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у facebook, цитує ZN.ua

Деталі: Міністр заявив, що влада буде і надалі захищати закарпатських угорців та планує говорити про це на всіх міжнародних форумах.

Зокрема, 1 грудня, на зустрічі із членами НАТО порушить питання дій українських правоохоронців та влади щодо угорців на Закарпатті.

Сіярто також звинуватив Україну у ескалації відносин із сусідньою країною.

Що передувало: Служба безпеки України провела на Закарпатті санкціоновані обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів. Перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.