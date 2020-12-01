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Обшуки СБУ на Закарпатті: Угорщина викликає посла та планує скаржитись до НАТО

Вівторок, 1 грудня 2020, 01:54

В Угорщині відреагували на обшуки Служби безпеки України в благодійному фонді на Закарпатті, який начебто має стосунок до закарпатських угорців: викликають посла України та планують скаржитись до НАТО. 

Джерело: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у facebook, цитує ZN.ua

Деталі: Міністр заявив, що влада буде і надалі захищати закарпатських угорців та планує говорити про це на всіх міжнародних форумах. 

Зокрема, 1 грудня, на зустрічі із членами НАТО порушить питання дій українських правоохоронців та влади щодо угорців на Закарпатті. 

Сіярто також звинуватив Україну у ескалації відносин із сусідньою країною. 

Що передувало: Служба безпеки України провела на Закарпатті санкціоновані обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів. Перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

Українська правда
Теми: ЗакарпаттяСБУ


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