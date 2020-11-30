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Благодійний фонд на Закарпатті підозрюють у сепаратизмі

Понеділок, 30 листопада 2020, 18:11
Благодійний фонд на Закарпатті підозрюють у сепаратизмі
фото: сбу

Служба безпеки України провела на Закарпатті санкціоновані обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів. Перевіряється інформація про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Вивчається можливе втручання у внутрішні справи нашої держави та заподіяння шкоди державній безпеці України через фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі регіони нашої країни.

Досудове слідство також досліджує факти сприяння іноземній державі окремими українськими публічними діячами. Вони підозрюються у підтримці державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності на шкоду Україні, зокрема й у вчиненні дій з ознаками державної зради.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті.

 

Українська правда

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Теми: СБУЗакарпаттясепаратизмУгорщина
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