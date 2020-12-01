Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ВООЗ вперше з вересня зафіксувала зменшення випадків коронавірусу за тиждень

Вівторок, 1 грудня 2020, 02:47

Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала зменшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус за минулий тиждень, причиною чого стало посилення в Європі карантинних заходів. 

Джерело: брифінг генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса, цитує "Укрінформ

Пряма мова: "Минулого тижня кількість нових виявлених випадків у всьому світі вперше з вересня зменшилася, що пов'язано зі скороченням кількості випадків у Європі завдяки ефективності складних, але необхідних заходів, запроваджених протягом останніх тижнів".

Деталі: Очільник організації також закликав людей проводити зимові свята безпечно і дотримуватись протиепідемічних заходів. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Нагадаємо: 

  • Минулої доби в країнах Європи діагностували майже 200 тисяч випадків COVID-19.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Раду внесуть компромісний проєкт про брехню в декларації: там є обмеження волі

фотоВРП рекомендує Зеленському поновити одіозного суддю, звільненого через Майдан

Микитась пішов на угоду зі слідством, його відпустили під домашній арешт

У наступному році "Укроборонпром" припинить своє існування – глава концерну

Україна в ТКГ: Росія хоче змінити процес врегулювання війни на Донбасі

Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому" 

Усі новини...
коронавірус
"Хочу подивитися на ФОПа, який сплатив податків на 8 тисяч": Третьякова про COVID-допомогу
Moderna подає вакцину на часткове затвердження у ЄС та США
Україна почне купувати тести на антиген до коронавірусу 
Останні новини
17:43
В ОПЕК+ працюють над компромісом щодо видобутку нафти у 2021 році - ЗМІ
17:42
У Зеленського очікують за Байдена збільшення торгового обігу зі США
17:34
У шахті на Дніпропетровщині стався обвал: на місці працюють рятувальники
17:23
Фонд держмайна продав дванадцятий завод "Укрспирту" за 61 мільйон
17:20
Парламент Молдови схвалив закон, який зменшує повноваження президентки Санду
17:16
Судді КСУ поспілкувалися з представниками Венеційки
17:02
Тесть Татарова отримав від Київради землі на 21 мільйон – ЗМІ
17:01
Премію "Оскар" планують провести в традиційному офлайн форматі
16:51
Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців
16:42
Справа Суркісів: Приватбанк подав скаргу на дії судді Вовка на 1100 сторінках
Усі новини...