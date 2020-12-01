ВООЗ вперше з вересня зафіксувала зменшення випадків коронавірусу за тиждень

Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала зменшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус за минулий тиждень, причиною чого стало посилення в Європі карантинних заходів.

Джерело: брифінг генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Минулого тижня кількість нових виявлених випадків у всьому світі вперше з вересня зменшилася, що пов'язано зі скороченням кількості випадків у Європі завдяки ефективності складних, але необхідних заходів, запроваджених протягом останніх тижнів".

Деталі: Очільник організації також закликав людей проводити зимові свята безпечно і дотримуватись протиепідемічних заходів.

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