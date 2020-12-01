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ВООЗ вперше з вересня зафіксувала зменшення випадків коронавірусу за тиждень

Вівторок, 1 грудня 2020, 01:47

Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала зменшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус за минулий тиждень, причиною чого стало посилення в Європі карантинних заходів. 

Джерело: брифінг генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса, цитує "Укрінформ

Пряма мова: "Минулого тижня кількість нових виявлених випадків у всьому світі вперше з вересня зменшилася, що пов'язано зі скороченням кількості випадків у Європі завдяки ефективності складних, але необхідних заходів, запроваджених протягом останніх тижнів".

Деталі: Очільник організації також закликав людей проводити зимові свята безпечно і дотримуватись протиепідемічних заходів. 

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Теми: коронавірус
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