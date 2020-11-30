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За добу в світі виявили півмільйона заражень. Всього випадків COVID вже 63 мільйона

Понеділок, 30 листопада 2020, 04:13

Минулої доби лише в країнах Європи діагностували майже 200 тисяч випадків COVID-19.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: В світі за добу, 29 листопада, виявили 501 058 випадок зараження коронавірусом, зокрема, 162 182 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні діагностували 12 978 зараження.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Німеччина та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 8-му місці.

 
Статистика за 29 листопада

Станом на момент публікації, в світі зафіксовано 63 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 43 мільйона пацієнтів. Вже померло 1 465 048 людей з COVID-19.

Що передувало: За добу, 28 листопада, в Україні зафіксовано 12 978 випадків COVID-19, 120 хворих померли, 1 561 особі знадобилась шпиталізація. 

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Теми: коронавірус


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