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Львів проти локдауну через "особливу атмосферу" на Різдво – Садовий

Вівторок, 1 грудня 2020, 04:21

Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що жодні заборони не будуть діяти в місті на період зимових свят, тому що у цей час у Львові "особлива атмосфера".

Джерело: коментар Садового, цитує Львівська міська рада 

Пряма мова: "Зараз йдеться про локдаун. Уряд ще не вирішив кінцево, як він буде виглядати, але він має бути індивідуальним та враховувати специфіку кожного регіону. Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди є особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть".

Деталі: Мер також додав, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у Львові "тримається рівно", хоча і відзначив, що загалом в Україні ріст числа хворих є значним. Наразі у місті Лева зайняті близько 49% ліжок, призначених для хворих на COVID-19.

Садовий вважає, що влада має спрямувати свої сили на дотримання карантинних обмежень. "Воно може дати більший ефект, ніж просто різко все зупинити. Жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста. По країні потрібно дивитись, де яка готовність є, тому що якщо медична система є готова, то це один варіант, якщо не готова — треба закривати. Ми у Львові поки що тримаємо ситуацію", — сказав міський голова. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ЛьвівкарантинСадовий


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