Міністри порадяться, чи потрібен локдаун – Офіс Зеленського
Чиновники, відповідальні за запобігання поширенню коронавірусної інфекції 30 листопада проведуть нараду щодо необхідності запровадження тотального карантину, аби заздалегідь поінформувати громадян.
Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради під головуванням президент Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції
Деталі: Представники Міністерства охорони здоров'я, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства внутрішніх справ, а також Ради національної безпеки і оборони зберуться в понеділок на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.
Про результати повідомлять якнайшвидше, щоб поінформувати людей заздалегідь і підготуватися з точки зору економіки та надання послуг населенню.
Пряма мова Зеленського: "Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка.
Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров'я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути".
Передісторія:
- Останні три тижні, до 30 листопада, в Україні діяв карантин вихідного дня, який можуть продовжити до кінця року. Також влада розглядає можливість запровадження тотального карантину (так званого "локдауну") на період святкування Різдва й Нового року.
- За даними УП, минулого тижня розглядали такі варіанти локдауну: з 7 до 20 грудня або з 25 грудня до 17 січня.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що якщо карантин вихідного дня не дасть результату за кілька тижнів, то доведеться посилювати карантинні обмеження.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оцінив у 90% імовірність введення жорстких карантинних заходів і повідомив, що уряд готує "інтелектуальний локдаун".