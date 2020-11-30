Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністри порадяться, чи потрібен локдаун – Офіс Зеленського

Понеділок, 30 листопада 2020, 13:02
Міністри порадяться, чи потрібен локдаун – Офіс Зеленського
president.gov.ua

Чиновники, відповідальні за запобігання поширенню коронавірусної інфекції 30 листопада проведуть нараду щодо необхідності запровадження тотального карантину, аби заздалегідь поінформувати громадян.

Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради під головуванням президент Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції

Деталі: Представники Міністерства охорони здоров'я, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства внутрішніх справ, а також Ради національної безпеки і оборони зберуться в понеділок на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли. 

Про результати повідомлять якнайшвидше, щоб поінформувати людей заздалегідь і підготуватися з точки зору економіки та надання послуг населенню. 

Пряма мова Зеленського: "Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка.

Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров'я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути".

Передісторія:

  • Останні три тижні, до 30 листопада, в Україні діяв карантин вихідного дня, який можуть продовжити до кінця року. Також влада розглядає можливість запровадження тотального карантину (так званого "локдауну") на період святкування Різдва й Нового року. 
  • За даними УП, минулого тижня розглядали такі варіанти локдауну: з 7 до 20 грудня або з 25 грудня до 17 січня.
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що якщо карантин вихідного дня не дасть результату за кілька тижнів, то доведеться посилювати карантинні обмеження.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оцінив у 90% імовірність введення жорстких карантинних заходів і повідомив, що уряд готує "інтелектуальний локдаун".

Українска правда

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинКабінет міністрівЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
Усі новини...
Реклама: