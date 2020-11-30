Міністри порадяться, чи потрібен локдаун – Офіс Зеленського

Чиновники, відповідальні за запобігання поширенню коронавірусної інфекції 30 листопада проведуть нараду щодо необхідності запровадження тотального карантину, аби заздалегідь поінформувати громадян.

Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради під головуванням президент Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції

Деталі: Представники Міністерства охорони здоров'я, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства внутрішніх справ, а також Ради національної безпеки і оборони зберуться в понеділок на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.

Про результати повідомлять якнайшвидше, щоб поінформувати людей заздалегідь і підготуватися з точки зору економіки та надання послуг населенню.

Пряма мова Зеленського: "Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка.

Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров'я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути".

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