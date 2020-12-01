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Україна вже 4-та в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19

Вівторок, 1 грудня 2020, 04:15
Україна вже 4-та в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Станом на 30 листопада Україна опинилась на 4 місці серед країн Європи за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Попереду нашої країни перебувають Італія, Німеччина та Велика Британія. Водночас, у цих трьох країнах спостерігається зменшення нових випадків захворювання. 

Незважаючи на те, що за минулу добу наша країна виявила значно менше інфікованих, ніж раніше, проте все одно Україна обійшла Польщу, Іспанію, Швейцарію. Загалом же в Європі за це час підтвердили близько 125 тисяч заражень. 

Серед країн світу наша держава займає 10 позицію, залишивши позаду Колумбію, Канаду, Мексику та інші держави. 

За числом летальних випадків у світовому рейтингу Україна на 22 місці, серед країн Європи – на 13 позиції.

 

За минулу добу у світі діагностували близько 496 тисяч випадків захворювання та зафіксували більше 8 тисяч смертей.

За час пандемії вже вилікувались майже 44 мільйони хворих, померли – 1 мільйон 473 тисячі, наразі лікуються – більше 18 мільйонів осіб. 

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Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: коронавірус
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