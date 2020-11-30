Після вихідних в Україні виявили менше 10 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 30 листопада встановили 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Facebook-сторінка міністра охорони здоров’я Степанова

Деталі: Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників. При цьому госпіталізовано – 1 161 особу; летальних випадків – 114; одужало – 5 771 особа; здійснено тестувань за добу – 31 901 (зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).

Таким чином, за даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:

захворіло – 732 625 осіб;

одужало – 345 149 осіб;

летальних випадків – 12 327;

проведено ПЛР-тестувань – 4 528 772.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.

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