Після вихідних в Україні виявили менше 10 тисяч нових випадків коронавірусу
Понеділок, 30 листопада 2020, 07:23
В Україні станом на 30 листопада встановили 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Джерело: Facebook-сторінка міністра охорони здоров’я Степанова
Деталі: Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників. При цьому госпіталізовано – 1 161 особу; летальних випадків – 114; одужало – 5 771 особа; здійснено тестувань за добу – 31 901 (зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).
Таким чином, за даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 732 625 осіб;
- одужало – 345 149 осіб;
- летальних випадків – 12 327;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 528 772.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.
Передісторія:
- Протягом доби 28 листопада в Україні виявили 12 978 випадків COVID-19, 120 хворих померли, 1 561 особі знадобилась шпиталізація.
Українська правда