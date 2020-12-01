ООС: окупанти чотири рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

30 листопада російські найманці чотири рази порушили мирні домовленості, використовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населених пунктів Водяне та Новотошківське. Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Гнутового, задіявши на цій ділянці станковий протитанковий гранатомет".

Деталі: Повідомляється, що бойових втрат і поранень унаслідок провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників не було.

Також на Приазов’ї біля Водяного зафіксували проліт ворожого БПЛА типу "Квадро", який перетнув лінію розмежування. Наші бійці збили безпілотник за допомогою стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 1 грудня, уздовж лінії розмежування пострілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил спостерігається тиша.