COVID в Україні: 12,5 тисяч нових хворих і понад 10 тисяч одужань за добу 

В останній день осені, 30 листопада, в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 12 498 осіб, госпіталізували 1 470 хворих, помер 221 пацієнт, одужали 10 023 особи.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, дані РНБО



Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

Летальних випадків у понеділок найбільше було зафіксовано в Києві (31), Полтавській (24), Львівській (20), Київській (13), Івано-франківській і Волинській (по 11), Дніпропетровській (10) областях.

Серед 12,5 тисяч нових хворих: 586 дітей та 646 медпрацівників, 377 працівників МВС, 137 військовослужбовців ЗСУ.

За минулу добу в Україні було здійснено 62 327 тестувань, із них методом ПЛР – 33 817, методом ІФА – 28 510. За весь час пандемії ПЛР-тестувань проведено 4 562 589.

Від березня коронавірусну хворобу виявили у 745 123 жителів України. З них 355 172 особи одужали, а 12 548 померли.

Зараз коронавірус мають щонайменше 377 403 жителів України.

Динаміка нових випадків COVID УП

Нагадаємо: Станом на 30 листопада Україна була на 10-му місці у світі і на 4 місці в Європі за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус.

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП