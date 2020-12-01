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Хабар на $200 тисяч: топ-чиновник СБУ і ДФС вимагав гроші у дилера німецьких препаратів

Вівторок, 1 грудня 2020, 09:38
Хабар на $200 тисяч: топ-чиновник СБУ і ДФС вимагав гроші у дилера німецьких препаратів
Фото bihus.info

Керівник Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС Роман Неговєлов, якого наприкінці жовтня затримали за 200 тисяч доларів хабаря, раніше понад 10 років працював в СБУ, а гроші вимагав у дилера німецьких препаратів.

Джерело: програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом"

Деталі: Неговєлов спочатку працював у Київському главку, потім в ГУ КЗЕ СБУ (т.з. економічна контррозвідка).

Журналісти нагадують, що в часи, коли Неговєлов був співробітником СБУ, фармбізнесмени відкрито розповідали, як він приїжджав вимагати "відкат" із контрактів на постачання ліків за держзакупівлями, а після відмови платити бізнес отримав кілька кримінальних справ.

Влітку Неговєлов перейшов у ДФС.

Журналісти з’ясували, що компанія, у якої Неговєлов нібито вимагав хабар – це великий дилер німецьких препаратів ТОВ "Юбіай фарм трейд". Гроші нібито хотіли за закриття провадження щодо ухилення від сплати податків. 

Відзначається, що посадовця здали самі бізнесмени, які й допомогли задокументувати шантаж, вимагання й передачу авансу.

За словами заступника директора "Юбіай фарм трейд" Петра Зорича, з Неговєловим він був знайомий давно, і той регулярно пропонував бізнесмену свої послуги з вирішення проблем в органах.

Зорич додав, що наприкінці жовтня він отримав повідомлення від Неговєлова, який раптово зацікавився справами бізнесмена. А вже наступного ранку у "Юбіай фарм трейд" ДФС влаштувала обшуки.

Після цього бізнесмен подзвонив чиновнику і той нібито запропонував зустрітись ввечері, щоб "по-тихому всі питання вирішити".

Зорич запевняє, що сам не пропонував хабаря, мовляв, суму у 300 тисяч доларів назвав Неговєлов. Фіскал нібито пояснив, що "високий тариф" містив у собі долю для Офісу генпрокурора. Крім того, за словами Зорича, Неговєлов розповідав, що ДФС подаватиме запити щодо компанії в Німеччину, може заарештувати рахунки, а також радив перейти на "абонплату" – раз на місяць чи квартал, щоб їх ніхто не чіпав.

Зрештою Зорич "сторгувався" на 200 тисячах доларів.

Перша половина мала піти завдатком і упродовж тижня проблема мала бути вирішена.

Але на передачі завдатку Неговєлова затримало Державне бюро розслідувань, якому Зорич здав потенційного хабарника.

"Українська правда" в Threads

Теми: Фіскальна службахабар
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