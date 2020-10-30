ДБР затримало одного з керівників ДФС: вимагав $200 тисяч

Слідчі Державного бюро розслідувань із залученням власного спецназу затримали "на гарячому" керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням Державної фіскальної служби під час одержання частини хабара в $100 000.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За попередньою інформацією, посадовець вимагав від керівника одного з фармпідприємств $200 000 за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття кримінального провадження.

Upd. Нардепка "Голосу" Олександра Устінова зазначила, що впіймали Романа Неговелова. За її словами, це "СБУшник, який все життя в економічній контррозвідці главка СБУ займався фармацевтичним бізнесом, вимагаючи з тих хабарі".