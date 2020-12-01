В окупованому Донецьку з'явився фейковий ФК "Шахтар"

На окупованій території Донецької області з'явилася футбольна команда під назвою ФК "Шахтар".

Джерело: "Остров" з посиланням на сепаратистські ЗМІ

Дослівно: "У Донецьку повернули звичну для футбольних фанатів назву клубу ФК" Шахтар ".

Деталі: Ідея присвоєння нікому не відомій команді імені знаменитого українського клубу полягає в тому, що нібито "відновлюється історична справедливість" і "повертається" звична для донеччан назва".

Зазначається, що клуб з вкраденою назвою дебютував у так званій зимовій першості незаконного формування "ДНР".

"Тут грають вихованці вже "республіканських" футбольних шкіл. Тобто - наші місцеві. Це той "Шахтар", який був ще за Радянського Союзу", - заявив той, хто називає себе генеральним директором фейкового "Шахтаря".