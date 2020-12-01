Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Донецьку з'явився фейковий ФК "Шахтар"

Вівторок, 1 грудня 2020, 11:02
В окупованому Донецьку з'явився фейковий ФК Шахтар

На окупованій території Донецької області з'явилася футбольна команда під назвою ФК "Шахтар".

Джерело: "Остров" з посиланням на сепаратистські ЗМІ

Дослівно: "У Донецьку повернули звичну для футбольних фанатів назву клубу ФК" Шахтар ".

Деталі: Ідея присвоєння нікому не відомій команді імені знаменитого українського клубу полягає в тому, що нібито "відновлюється історична справедливість" і "повертається" звична для донеччан назва".

Зазначається, що клуб з вкраденою назвою дебютував у так званій зимовій першості незаконного формування "ДНР".

"Тут грають вихованці вже "республіканських" футбольних шкіл. Тобто - наші місцеві. Це той "Шахтар", який був ще за Радянського Союзу", - заявив той, хто називає себе генеральним директором фейкового "Шахтаря".

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОвійнаДонбассепаратизм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
Усі новини...
Реклама: