Криклій не виключає обмежень в роботі транспорту при локдауні

Міністр інфраструктури Владислав Криклій не виключає введення обмежень у роботі транспорту, зокрема, за кількістю пасажирів у салоні, але заперечує можливість зупинки пасажирського сполучення всередині країни.

Джерело: Криклій на брифінгу, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт буде працювати - внутрішньообласний, міжміський, міський та всі інші види транспорту.

Але що стосується роботи громадського транспорту, залізничного, авіатранспорту - його робота зупинятися не буде ... Я не скажу, чи буде повний локдаун, зараз тривають консультації. Але транспорт зупинятися не буде. Я буду на цьому як міністр інфраструктури наполягати".

Деталі: Міністр також зазначив, що в містах виникали проблеми з обмеженням роботи транспорту під час першого локдауну.

Криклій підтвердив, що в Кабміні тривають консультації щодо конкретних дат локдауну.