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Повний локдаун через COVID: стало відомо, які варіанти розглядає влада

П'ятниця, 27 листопада 2020, 15:07
Повний локдаун через COVID: стало відомо, які варіанти розглядає влада

Рішення про запровадження повного локдауну в Україні ще не ухвалено, обговорюється кілька варіантів дат.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП в уряді та Офісі президента

Деталі: Один варіант ­- з 25 грудня по 17 січня. Ці дати проговорювали з мерами і губернаторами приблизно тиждень тому. Оскільки цифри захворюваності на коронавірус щодня змінюються, карантин можуть посилити і раніше. Інший варіант, який звучить у владних коридорах, – з 7 до 20 грудня.

Однак усі джерела УП сходяться на тому, що остаточного рішення станом на 27 листопада немає.

Пряма мова: "Це одна з версій. На уряді це не обговорювалося, тому це наразі лише чутки".

Що передувало: В Офісі президента кажуть, що перші результати карантину вихідного дня, впровадженого 13 листопада, будуть помітні за тиждень – тоді й стане зрозуміло, чи потрібен Україні повний локдаун.

Передісторія:

  • 11 листопада Кабмін скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин із "локдауном вихідного дня". Обмеження запровадили до 30 листопада, але не виключено їх продовження й до кінця року.
  • За словами прем'єра Дениса Шмигаля, Кабмін розглядає жорсткий карантин на новорічні й різдвяні свята як один із варіантів розвитку подій.  
  • У випадку введення локдауну в ОПУ обіцяють заздалегідь забезпечити "повну комунікацію".  

Українська правда

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Теми: карантин
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