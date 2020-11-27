Повний локдаун через COVID: стало відомо, які варіанти розглядає влада
Рішення про запровадження повного локдауну в Україні ще не ухвалено, обговорюється кілька варіантів дат.
Джерело: поінформовані співрозмовники УП в уряді та Офісі президента
Деталі: Один варіант - з 25 грудня по 17 січня. Ці дати проговорювали з мерами і губернаторами приблизно тиждень тому. Оскільки цифри захворюваності на коронавірус щодня змінюються, карантин можуть посилити і раніше. Інший варіант, який звучить у владних коридорах, – з 7 до 20 грудня.
Однак усі джерела УП сходяться на тому, що остаточного рішення станом на 27 листопада немає.
Пряма мова: "Це одна з версій. На уряді це не обговорювалося, тому це наразі лише чутки".
Що передувало: В Офісі президента кажуть, що перші результати карантину вихідного дня, впровадженого 13 листопада, будуть помітні за тиждень – тоді й стане зрозуміло, чи потрібен Україні повний локдаун.
Передісторія:
- 11 листопада Кабмін скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин із "локдауном вихідного дня". Обмеження запровадили до 30 листопада, але не виключено їх продовження й до кінця року.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, Кабмін розглядає жорсткий карантин на новорічні й різдвяні свята як один із варіантів розвитку подій.
- У випадку введення локдауну в ОПУ обіцяють заздалегідь забезпечити "повну комунікацію".