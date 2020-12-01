Аваков різко відреагував на провокацію щодо угорських українців

Очільник МВС Арсен Аваков заявляє, що українська держава жорстко переслідуватиме нацистів та екстремістів, які під личиною патріотів несуть загрозу її громадянам.

Джерело: МВС, Нацполіція

Пряма мова: "Провокатори, які погрожують українцям угорського походження, – це вороги держави. Прикладемо всі зусилля, щоб їх викрити і покарати.

Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокацію погрозами влаштовано спецслужбами ворожої країни".

Деталі: Очевидно, йдеться про відео, яке було завантажено на YouTube, де невідомий у чорній масці на фоні начебто вказівника міста Берегове та прапора "Правого сектора", погрожує угорцям, які мають подвійне громадянство.



Деякі місцеві ЗМІ поширили це відео із заголовками на кшталт "активіст "Правого сектору" погрожував угорцям Закарпаття".

Глава Нацполіції Ігор Клименко в свою чергу запевнив, що правоохоронці уважно переглянули ролик і проводять заходи для встановлення та затримання провокаторів.

Розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України доручено слідчому управлінню поліції Закарпаття.

За розпалювання національної ворожнечі та ненависті передбачено покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.