Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Аваков різко відреагував на провокацію щодо угорських українців

Вівторок, 1 грудня 2020, 17:24

Очільник МВС Арсен Аваков заявляє, що українська держава жорстко переслідуватиме нацистів та екстремістів, які під личиною патріотів несуть загрозу її громадянам.

Джерело: МВСНацполіція

Пряма мова: "Провокатори, які погрожують українцям угорського походження, – це вороги держави. Прикладемо всі зусилля, щоб їх викрити і покарати.

Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокацію погрозами влаштовано спецслужбами ворожої країни".

Деталі: Очевидно, йдеться про відео, яке було завантажено на YouTube, де невідомий у чорній масці на фоні начебто вказівника міста Берегове та прапора "Правого сектора", погрожує угорцям, які мають подвійне громадянство.

Деякі місцеві ЗМІ поширили це відео із заголовками на кшталт "активіст "Правого сектору" погрожував угорцям Закарпаття".

Глава Нацполіції Ігор Клименко в свою чергу запевнив, що правоохоронці уважно переглянули ролик і проводять заходи для встановлення та затримання провокаторів.

Розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України доручено слідчому управлінню поліції Закарпаття.

За розпалювання національної ворожнечі та ненависті  передбачено покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі. 

 

Українська правда
Теми: провокаціїЗакарпаттяМВСАваков


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Раду внесуть компромісний проєкт про брехню в декларації: там є обмеження волі

фотоВРП рекомендує Зеленському поновити одіозного суддю, звільненого через Майдан

Микитась пішов на угоду зі слідством, його відпустили під домашній арешт

У наступному році "Укроборонпром" припинить своє існування – глава концерну

Україна в ТКГ: Росія хоче змінити процес врегулювання війни на Донбасі

Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому" 

Усі новини...
провокації
З України видворили 2 росіян: працювали на спецслужби Кремля і готували злочини
Як Зе-команда відвертала увагу від невдалої пресконференції Зеленського. Кейс "Етнодому"
Серце України б'ється у Львові
Останні новини
17:57
Ворог на Донбасі активізувався: 7 обстрілів, 4 мінування
17:43
В ОПЕК+ працюють над компромісом щодо видобутку нафти у 2021 році - ЗМІ
17:42
У Зеленського очікують за Байдена збільшення торгового обігу зі США
17:34
У шахті на Дніпропетровщині стався обвал: на місці працюють рятувальники
17:23
Фонд держмайна продав дванадцятий завод "Укрспирту" за 61 мільйон
17:20
Парламент Молдови схвалив закон, який зменшує повноваження президентки Санду
17:16
Судді КСУ поспілкувалися з представниками Венеційки
17:02
Тесть Татарова отримав від Київради землі на 21 мільйон – ЗМІ
17:01
Премію "Оскар" планують провести в традиційному офлайн форматі
16:51
Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців
Усі новини...