Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков різко відреагував на провокацію щодо угорських українців

Вівторок, 1 грудня 2020, 16:24
Аваков різко відреагував на провокацію щодо угорських українців

Очільник МВС Арсен Аваков заявляє, що українська держава жорстко переслідуватиме нацистів та екстремістів, які під личиною патріотів несуть загрозу її громадянам.

Джерело: МВСНацполіція

Пряма мова: "Провокатори, які погрожують українцям угорського походження, – це вороги держави. Прикладемо всі зусилля, щоб їх викрити і покарати.

Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокацію погрозами влаштовано спецслужбами ворожої країни".

Деталі: Очевидно, йдеться про відео, яке було завантажено на YouTube, де невідомий у чорній масці на фоні начебто вказівника міста Берегове та прапора "Правого сектора", погрожує угорцям, які мають подвійне громадянство.

Деякі місцеві ЗМІ поширили це відео із заголовками на кшталт "активіст "Правого сектору" погрожував угорцям Закарпаття".

Глава Нацполіції Ігор Клименко в свою чергу запевнив, що правоохоронці уважно переглянули ролик і проводять заходи для встановлення та затримання провокаторів.

Розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України доручено слідчому управлінню поліції Закарпаття.

За розпалювання національної ворожнечі та ненависті  передбачено покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі. 

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: провокаціїЗакарпаттяМВСАваков
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
провокації
Окупанти навезли вибухівки на хімзавод у Криму, готують провокацію − Херсонська ОВА
Сотні бійців російського "Шторма" готують провокацію з перевдяганням у форму України – ЦНС
Спротив: Росіяни готують провокацію на північному кордоні України
Останні новини
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
Усі новини...