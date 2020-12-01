НАБУ місяць просить змінити прокурора, який закрив "Роттердам+": у Венедіктової думають

В Офісі генерального прокурора понад місяць розглядають прохання Національного антикорупційного бюро замінити прокурора, який раніше закрив так звану справу "Роттердам+" щодо можливих зловживань на вартості електроенергії.

Джерело: відповідь Офісу на запит УП

Деталі: НАБУ надіслало в ОГП лист про покладення повноважень на іншого прокурора.

На думку детективів, прокурор Віталій Пономаренко неефективно здійснює нагляд за дотриманням законів у розслідуванні.

27 листопада в ОГП сказали, що лист детективів досі перебуває на розгляді.

За даними УП, прохання були надіслані Антикорупційне бюро ще 28 жовтня та 3 листопада.

Що було раніше: У серпні 2020 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, який керує справою з боку САП, вніс постанову про закриття справи "Роттердам+".

У жовтні Вищий антикорупційний суд поновив справу.

Знати більше: Заплати Ахметову і друзям президента, або Формула з доходом на 24 мільярди

Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Що було раніше: