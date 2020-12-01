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НАБУ місяць просить змінити прокурора, який закрив "Роттердам+": у Венедіктової думають

Вівторок, 1 грудня 2020, 19:13

В Офісі генерального прокурора понад місяць розглядають прохання Національного антикорупційного бюро замінити прокурора, який раніше закрив так звану справу "Роттердам+" щодо можливих зловживань на вартості електроенергії.

Джерело: відповідь Офісу на запит УП

Деталі: НАБУ надіслало в ОГП лист про покладення повноважень на іншого прокурора.

На думку детективів, прокурор Віталій Пономаренко неефективно здійснює нагляд за дотриманням законів у розслідуванні.

27 листопада в ОГП сказали, що лист детективів досі перебуває на розгляді.

За даними УП, прохання були надіслані Антикорупційне бюро ще 28 жовтня та 3 листопада.

 

Що було раніше: У серпні 2020 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, який керує справою з боку САП, вніс постанову про закриття справи "Роттердам+".

У жовтні Вищий антикорупційний суд поновив справу.

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Що було раніше: 

  • У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
  • Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.
  • Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії. 
  • 8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському. 
  • За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Соня Лукашова, УП
Теми: НАБУОфіс генпрокурораВенедіктоваРоттердам+


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