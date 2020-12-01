"Шахтар" знову переміг "Реал" у Лізі Чемпіонів

Донецький "Шахтар" у матчі п`ятого туру Ліги Чемпіонів переграв з рахунком 2:0 мадридський "Реал".

Поєдинок пройшов у Києві у вівторок 1 грудня на НСК "Оліймпійський".

У першому таймі мадридська команда була небезпечніша в атаці і мала пару-трійку моментів, щоб відкрити рахунок. На четвертій хвилині після удару Марко Асенсіо з метрів шести м`яч поцілив у штангу воріт.

На 31-й хвилині Асенсіо знову бив по воротах, і цього разу гірників рятує Анатолій Трубін. Ще одного разу Трубін вступив у гру після удару з метрів 16-ти Каріма Бензема. "Шахтар" у стартові 45-ть хвилин в атаці виглядав блідо лише з одним ударом по воротах від Дентінью.

У другому таймі "Шахтар" вже видав зовсім іншу гру з пресингом та швидкими атаками флангами. На 52-й хвилині Тайсон вийшов на ударну позицію і прийшов час вже Тібо Куртуа рятувати свою команду. У "Реала" також був момент біля воріт донецької команди, але удар Начо вийшов неточним. На 58-й хвилині "Шахтар" виходить вперед. Захист мадридців привіз момент і Дентінью ударом у кут воріт пробиває Куртуа - 1:0.

Міг подвоїти рахунок Віктор Коваленко на 67-й хвилині, але його удар заблокував захисник. "Реал" після пропущеного голу насідав на ворота "Шахтаря", але донецька команда зуміла відбитися і навіть забити другий гол. На 83-й хвилині Манор Соломон майже від центру поля пробіг з м`ячем і ударом з лінії штрафного майданчика забиває у кут воріт - 2:0.

Награти хоча б на один гол королівський клуб не зумів, зазнавши другої поразки в матчах із "Шахтарем" у нинішньому розіграші Ліги Чемпіонів.

Після п`яти турів "Шахтар" в групі В набрав сім очок і посідає другу позицію. "Реал" на третій сходинці із сімома пунктами. Очолює групу "Боруссія" із Менхенгладбаха, в якої вісім балів та на четвертому рядку "Інтер", в якого два пункти. "Інтер" та "Боруссія" проведуть свій матч туру пізніше.