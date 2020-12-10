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Дружина Саакашвілі виявилась важливим свідком щодо вбивства чеченського командира в Берліні

Четвер, 10 грудня 2020, 09:31
Дружина Саакашвілі виявилась важливим свідком щодо вбивства чеченського командира в Берліні

У Вищому земельному суді Берліна триває процес у справі вбивства колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, в рамках якої важливим свідком виявилась дружина Міхеїла Саакашвілі.

Про це йдеться в публікації Deutsche Welle, пише "Європейська правда".

У середу, 9 грудня, на суді виступали керівники слідчих груп земельного та федерального відомств у кримінальних справах. Одним з важливих свідків берлінський слідчий назвав дружину колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Сандру Рулофс. У день вбивства Рулофс була в Берліні, і Хангошвілі планував зустріч із нею.

Німецьким слідчим, однак, не вдалося умовити Сандру Рулофс приїхати в Берлін для надання свідчень, і вони опитували її телефоном.

Зміст цього "досить тривалого", за словами слідчого, дзвінка в суді розголошено не було - як і ймовірна мета зустрічі колишньої першої леді Грузії з колишнім чеченським польовим командиром.

23 серпня минулого року в берлінському парку Кляйнер був застрелений громадянин Грузії  і колишній чеченський польовий командир Зелімхан Хангошвілі.

У його вбивстві звинувачують 55-річного росіянина. Німецькі прокурори не розголошують повне ім'я підозрюваного, називаючи його Вадим К., також він відомий як Вадим С. У червні йому офіційно висунули звинувачення у вбивстві.

З розслідування групи Bellingcat стало відомо, що підозрюваного звуть Вадим Красіков. ЗМІ повідомили, що підозрюваний мав тісні контакти з російськими спецслужбами, зокрема з ФСБ.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліНімеччинавбивствоЧечня
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