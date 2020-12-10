Україна і Молдова проведуть спільні консультації щодо інтеграції в ЄС

Україна та Молдова проведуть глибокі двосторонні консультації з питань європейської інтеграції.

Про це під час візиту до Кишинева оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я дуже сподіваюся, що ми будемо спільно працювати над порядком денним між нашими країнами та Євросоюзом. Сьогодні одна з наших домовленостей полягає в тому, що ми проведемо глибокі двосторонні консультації з питань європейської інтеграції", - повідомив глава МЗС після зустрічі зі своїм молдовським колегою.

За його словами, обидві сторони хочуть "більше торгівлі, більше амбітних проєктів у сфері інфраструктури". "Ми маємо спільно вирішити хронічні проблеми, які ми успадкували, і рухатися вперед", - сказав міністр.

Він додав, що на зустрічі з колегою вони "обговорили весь спектр наших відносин" і погодилися, що "безпека Молдови - це наша безпека, а безпека України - це ваша безпека".

"Це фундаментальний принцип, який має лежати в основі наших відносин", - резюмував Кулеба.