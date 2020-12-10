Рейтинг Путіна серед російської молоді різко впав

Частка виборців у віці від 18 до 24 років, готових голосувати на виборах президента Росії за Володимира Путіна, за рік знизилася з 36% до 20%.

Джерело: результати опитування "Левада-центру"

Деталі: При цьому у людей у ​​віці від 40 до 54 років симпатії до чинного президента навпаки зросли з 31% до 39%.

У вікових групах від 25 до 39 років і від 55 років переваги не змінилися – як і рік тому 30% і 51% з них відповідно готові проголосувати за Путіна.

Якби вибори президента Росії відбулися в найближчі вихідні, то загалом за Путіна проголосували б 39% громадян (в грудні 2019 року таких було 38%).

За результатами відкритого питання (коли варіанти відповідей не пропонуються і люди самі називають прізвища політиків), Путіну довіряють 32% опитаних.

Опитування проводилося 19 – 26 листопада серед 1607 осіб у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Статистична похибка (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% для показників, близьких до 25%/75%, 2% для показників, близьких до 10%/90% і 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.