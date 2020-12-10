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Нідерланди висилають двох російських дипломатів за шпигунство

Четвер, 10 грудня 2020, 20:13

Нідерланди висилають з країни двох дипломатів Російської Федерації, які, за висновками спецслужби, працювали на російську розвідку (Службу зовнішньої розвідки). 

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному комюніке Загальної служби розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD).

"Співробітник розвідки, який працював у посольстві РФ в Гаазі та мав дипломатичну акредитацію, був залучений до шпигунської діяльності у сфері науки й технологій. Він напрацював значну мережу джерел, усі з них наразі працюють або зазвичай працювали у Нідерландах в сфері передових технологій", - йдеться у повідомленні. 

За інформацією спецслужби, дипломат контактував з особами, що мають доступ до "чутливої" інформації у сфері передових технологій. Зокрема, його цікавили технології штучного інтелекту, напівпровідників та нанотехнології, як у цивільних, так і військовій сферах. Деякі з джерел брали гроші в обмін на інформацію.

Другий дипломат, також співробітник посольства РФ у Гаазі з акредитацією, відігравав другорядну роль.

"Обох співробітників розвідувальних служб Міністерство закордонних справ оголосило персонами нон-грата. Відповідно, вони більше не можуть продовжувати роботу у Нідерландах як дипломати і повинні негайно залишити країну", - підсумовують у комюніке.

Організації та компанії, у яких працювали "джерела" дипломатів, попередили про ситуацію, з "джерелами" також провели бесіди.

"В одному випадку AIVD надала офіційну доповідь Міграційній службі Нідерландів (IND), що може дозволити вжити юридичних заходів проти цього джерела згідно з законом про імміграцію… Детальнішої інформації про особи "джерел" та імена компаній та закладів вищої освіти розкрито не буде", - додають у повідомленні. 

У комюніке також зазначають, що уряд Нідерландів розглядає можливість криміналізувати шпигунство на користь іноземної держави.



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