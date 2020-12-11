Лідери ЄС підтримали санкції проти Туреччини за буріння в Середземному морі

Лідери ЄС домовилися про обмежені санкції щодо окремих осіб і компаній у відповідь на розвідку газу Туреччиною у водах біля берегів Греції і Кіпру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У серпні Туреччина направила газове розвідувальне судно для обстеження морського дна у водах, на які претендують Кіпр і Греція, що викликало дипломатичний скандал з ЄС. Відтоді Брюссель зважує варіанти тиску на Туреччину, щоб вона припинила розвідку газу в регіоні.

Рішення саміту відкриває шлях для покарання фізичних осіб і компаній, що беруть участь у плануванні і проведенні розвідки газу, забороною на в'їзд в ЄС і заморожуванням активів.

Віцепрезидент Турецької нафтової корпорації і заступник директора її геологорозвідувального департаменту зараз знаходяться в списку санкцій ЄС. Нові санкції додадуть в цей список додаткових людей і організації.

"На жаль, Туреччина вдалася до односторонніх дій і провокацій і загострила свою риторику щодо ЄС, держав-членів і європейських лідерів", - йдеться в заяві саміту в Брюсселі.

Однак п'ятничне рішення є своєрідним кроком назад у порівнянні з ембарго на постачання зброї або ширші санкції, які будуть націлені на більші сектори економіки Туреччини. Обидва варіанти раніше розглядалися.

"Якщо Туреччина продовжить свої незаконні і агресивні дії, можуть бути вжиті додаткові заходи", - попередили в ЄС.