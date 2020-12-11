У Росії смертник з криками: "Аллах Акбар" підірвав себе біля управління ФСБ - росЗМІ

Біля будівлі регіонального управління ФСБ РФ у Карачаєво-Черкесії стався вибух, імовірно смертника, двох людей поранено.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на інформованих співрозмовників

Деталі: 11 грудня біля будівлі УФСБ по КЧР стався підрив вибухового пристрою, поранено одного співробітника спецслужби і одну цивільну особу, сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що, за попередніми даними, підрив скоїв невідомий чоловік, він загинув. Місце події оточене, туди йдуть оперативні і слідчі служби, додало джерело.

Інше джерело розповіло "Інтерфаксу", що інцидент стався в селі Учкекен.

Розглядаються різні версії того, що сталося. За словами джерела, невідомий, який підірвав себе біля входу в відділ ФСБ, міг належати до одного з екстремістських угруповань.

Він додав, що перед вибухом зловмисник підійшов до групи силовиків біля входу в будівлю ФСБ і підірвав себе з криками: "Аллах Акбар".