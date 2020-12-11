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Сенат США затвердив оборонний бюджет з новими санкціями проти "Північного потоку-2"

П'ятниця, 11 грудня 2020, 21:49
Сенат США затвердив оборонний бюджет з новими санкціями проти Північного потоку-2

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, у якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2"

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Проєкт підтримали переважною більшістю - 84 проти 13.

У вівторок 8 грудня проєкт схвалила палата представників США. Після сьогоднішнього рішення, бюджет отримав схвалення всього Конгресу.

Проєкт передбачає 740,5 млрд доларів на оборонну політику США, і, серед іншого, містить розширені санкції проти проєкту "Північний потік-2". Санкції будуть спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими кораблями із завершення проєкту. 

У ньому передбачені і нові санкції проти Туреччини за придбання нею російських систем С-400.

Також проєкт передбачає призупинення виведення військ з Німеччини, заплановане президентом Дональдом Трампом.

Важливо, що під час голосування у Палаті представників його підтримали 335 конгресменів - цієї кількості вистачає, щоб подолати потенційне вето президента Трампа, який раніше погрожував заблокувати проєкт. Більшість у Сенаті, 84 проти 13, також достатня для потенційного подолання вето.

Трамп погрожував заблокувати проєкт через норму, яка звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів, а також - через те, що він передбачає перейменування баз, названих на честь генералів Конфедерації. 

Поки що незрозуміло, чи спробує президент реалізувати свою погрозу, чи все ж підпише схвалений оборонний бюджет. Якщо Дональд Трамп ветує проєкт, обидві палати ще раз повинні будуть підтримати його двома третинами складу для подолання вето. 

США намагаються заблокувати завершення будівництва "Північного потоку-2" через давні побоювання, що додаткові потоки російського газу збільшать політичний вплив Кремля на країни Європейського Союзу.

Перші санкції щодо "Північного потоку-2" були введені в кінці минулого року, незадовго до планового закінчення робіт. Через них проєкт покинула швейцарська компанія Allseas, що надала судно-трубоукладач.

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