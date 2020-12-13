У Литві обговорюють введення комендантської години через коронавірус

Уряд Литви вирішує питання введення комендантської години.

Як повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Delfi, комендантська година може діяти з 21 години вечора до 6 години ранку в робочі дні.

У святкові та вихідні дні пропонується додати ще одну комендантську годину - із 13 до 18 годин.

При цьому, крім поліції, стежити за дотриманням комендантської години можуть залучити й військових.

Втім, як наголошується, що такі зміни можливі лише в разі, якщо парламент проголосує про введення в країні надзвичайного стану.

За словами глави МОЗ Литви Арунаса Дулькіса, введення режиму НС - це найгірший сценарій, проте все йде саме до нього. "Ми знаходимося на межі", - заявив він.

Нагадаємо, 13 грудня у Німеччині прийняли рішення до 10 січня призупинити роботу магазиныв роздрібної торгівлі, за винятком продовольчих, а також закрити школи й дитячі сади.

Детальніше про те, як Європа готується вводити локдаун на різдвяні свята, можна почитати в статті "Україна - не Європа: як країни ЄС вводять суворі правила на різдвяні свята".