Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Колегія виборників затвердить нового президента США

Понеділок, 14 грудня 2020, 10:46

У понеділок, 14 грудня, члени Колегії виборників офіційно проголосують за Джо Байдена у ролі наступного президента США. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Голосування Колегії фактично покладе край безуспішній спробі президента Дональда Трампа скасувати його поразку на виборах 3 листопада, підкреслює агентство.

У США кандидат стає президентом не шляхом перемоги в загальнонаціональному голосуванні, а через систему Колегії виборників, яка розподіляє голоси виборників між 50 штатами і округом Колумбія, пропорційно до їхнього населення.

Результати виборів показують, що колишній віцепрезидент від Демократичної партії Джо Байден отримав 306 з 538 голосів виборників, що перевищує необхідні 270. Трамп має 232 голоси.

Хоча бувають винятки, коли деякі виборники голосують не за переможця у своєму штаті, переважна більшість відтворює результати свого штату, тому від голосування в понеділок не очікують несподіванок.

Віддані в понеділок голоси будуть направлені до Конгресу для офіційного підрахунку 6 січня, що є фінальним етапом складного виборчого процесу в Америці.

Трамп заявив, що покине Білий дім, якщо Колегія виборників проголосує за Байдена, але з того часу продовжує свою кампанію з метою скасувати результати виборів. 

У п’ятницю Верховний суд США відхилив позов Техасу, який прагнув визнати недійсними результати чотирьох штатів, де виграв Байден.

Теми: СШАпрезидентБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Від COVID у понеділок одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли – МОЗ

Колегія виборників підтримала Байдена на виборах

Вбивство 5-річного хлопчика: у підозрюваного COVID, продовження арешту під загрозою

Комітет підтримав Бюджет-2021

Новини 14 грудня: нові карантинні обмеження, збільшення кількості тестувань

Уряд ввів нові карантинні обмеження з 19 грудня

Усі новини...
США
Трамп знову заявив про "найкорумпованіші вибори" в історії США
Хакери за підтримки іноземного уряду атакували Мінфін США – Reuters
Трамп обіцяє ветувати оборонний бюджет із санкціями проти Nord Stream-2
Останні новини
10:36
Степанов назвав причину, через яку можуть зрости показники захворюваності на COVID-19
10:35
"ГарПок" може втратити 2,6 мільйона доларів у міжнародному арбітражі через "зелену" енергетику
10:33
Хакери викрали дані Moderna під час атаки на агентство ЄС
10:28
Навальний – про замах на нього: Путін керує цією ситуацією
10:28
У Німеччині затримали ще одного підозрюваного у "пограбуванні століття"
09:59
Держава має вакцинувати від COVID-19 безкоштовно майже 21 млн людей – МОЗ
09:51
Степанов – нардепам: Позбудьтесь інфантильності, медична система під загрозою
09:41
Путін привітав Байдена: Готовий до взаємодії і контактів
09:10
Байден після голосування Колегії виборників заявив про "перемогу демократії" та закликав до єдності
08:30
Від COVID у понеділок одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли – МОЗ
Усі новини...