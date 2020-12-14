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Колегія виборників затвердить нового президента США

Понеділок, 14 грудня 2020, 09:46
Колегія виборників затвердить нового президента США

У понеділок, 14 грудня, члени Колегії виборників офіційно проголосують за Джо Байдена у ролі наступного президента США. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Голосування Колегії фактично покладе край безуспішній спробі президента Дональда Трампа скасувати його поразку на виборах 3 листопада, підкреслює агентство.

У США кандидат стає президентом не шляхом перемоги в загальнонаціональному голосуванні, а через систему Колегії виборників, яка розподіляє голоси виборників між 50 штатами і округом Колумбія, пропорційно до їхнього населення.

Результати виборів показують, що колишній віцепрезидент від Демократичної партії Джо Байден отримав 306 з 538 голосів виборників, що перевищує необхідні 270. Трамп має 232 голоси.

Хоча бувають винятки, коли деякі виборники голосують не за переможця у своєму штаті, переважна більшість відтворює результати свого штату, тому від голосування в понеділок не очікують несподіванок.

Віддані в понеділок голоси будуть направлені до Конгресу для офіційного підрахунку 6 січня, що є фінальним етапом складного виборчого процесу в Америці.

Трамп заявив, що покине Білий дім, якщо Колегія виборників проголосує за Байдена, але з того часу продовжує свою кампанію з метою скасувати результати виборів. 

У п’ятницю Верховний суд США відхилив позов Техасу, який прагнув визнати недійсними результати чотирьох штатів, де виграв Байден.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАпрезидентБайден
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