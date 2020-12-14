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ЄС може передати 5% своїх вакцин проти COVID-19 бідним країнам - ЗМІ

Понеділок, 14 грудня 2020, 13:47

Європейський Союз розглядає варіант пожертвувати 5% отриманих вакцин проти COVID-19 бідним країнам, що може порушити схему поширення, очолювану Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на внутрішній документ.

План, розроблений французьким урядом, вперше встановлює чітку мету для пожертвувань вакцини в ЄС, що до сих пір розглядалося як варіант тільки в тому випадку, якщо блок в підсумку отримає надмірну кількість доз.

Однак цей крок може завдати удару по глобальній схемі закупівель, яку очолює ВООЗ, відому як COVAX, яка ставить перед собою мету доставити до кінця наступного року 2 мільярди доз як мінімум 20% найбільш нужденним людям в будь-якій точці світу.

Згідно з французьким планом, який все ще повинен бути узгоджений між 27 країнами ЄС, до 65 мільйонів доз вакцини COVID-19 у підсумку можуть бути передані ЄС бідним країнам.

У документі вказується, що це будуть 5% від 1,3 мільярда доз, які ЄС отримав за шістьма угодами про попередню закупівлю, укладеними з Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca/Oxford, Sanofi/GSK і CureVac.

Теми: вакцинаціякоронавірусЄС


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