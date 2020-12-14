Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Експерти ФСБ із хімзброї причетні до отруєння Навального – Bellingcat

Понеділок, 14 грудня 2020, 15:10
theins.ru

Федеральна служба безпеки Росії причетна до отруєння відомого російського опозиційного політика Алєксєя Навального речовиною "Новічок" в аеропорту Томська.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Bellingcat і The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN, повідомляє "Європейська правда".

За даними розслідування, ключову роль у замаху грав спеціальний підрозділ Інституту криміналістики ФСБ.

В ході розслідування виявлено троє співробітників ФСБ з цього підпільного підрозділу, які разом з Навальним їхали до Новосибірська, а потім поїхали за ним до Томська, де він і був отруєний. Ці оперативники, двоє з яких подорожували під прикриттям, - Олексій Александров, Іван Осипов - обидва лікарі - і Володимир Паняєв.

Цих трьох підтримували і контролювали ще як мінімум п'ять співробітників ФСБ, деякі з яких також приїхали в Омськ, де був госпіталізований Навальний. Члени підрозділу спілкувалися один з одним протягом всієї поїздки, з раптовими піками спілкування незадовго до отруєння, а також в нічні години (за московським часом), коли Навальний виходив з готелю і прямував в аеропорт Томська.

Розслідувачі вичислили щонайменше 8 основних виконавців невдалого вбивства: керівник інституту – полковник Станіслав Макшаков, старший член групи з отруєння Навального Олег Таякін ("Тарасов"), Олексій Александров ("Фролов"), Іван Осипов ("Спиридонов"), Костянтин Кудрявцев ("Соколов"), Олексій Кривощеков, Михайло Швець ("Степанов") і Володимир Паняэв.

 
Макшаков, Таякін ("Тарасов"), Александров ("Фролов"), Осипов ("Спиридонов"), Кудрявцев ("Соколов"), Кривощоков, Швець ("Степанов") і Паняєв

Отруєння у серпні 2020 року, схоже, відбулося після багатьох років спостереження, яке почалося в 2017 році, незабаром після того, як Навальний вперше оголосив про свій намір балотуватися в президенти Росії.

Протягом 2017 року, а також в 2019 і 2020 роках оперативники ФСБ з підпільного підрозділу, що спеціалізується на роботі з отруйними речовинами, стежили за Навальним під час його поїздок по Росії, подорожуючи разом з ним більш ніж 30 співпадаючими рейсами в одні і ті ж пункти призначення.

Також можливо, що раніше були спроби отруїти Навального, в тому числі в місті Калінінграді всього за місяць до отруєння "Новічком" в Сибіру.

"The Insider" зазначає, що в минулому році 8 співробітників Головного разведивтельного управління Росії (ГРУ) викрили у спробі отруїти "Новічком" болгарського підприємця Омеляна Гебрева (а також його сина й колегу).

Теми: НавальнийРосіяФСБ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЕксперти ФСБ із хімзброї причетні до отруєння Навального – Bellingcat

Завод "Масандра" в окупованому Криму купили структури друга Путіна

РНБО попереджає про високу кіберзагрозу через атаку, подібну до вірусу Petya

відеоДопомога у 8 тисяч: "Дія" почала отримувати заявки від ФОПів і найманих працівників

Тестувань на COVID роблять менше, Степанов пояснив чому 

У неділю COVID підтвердили 6 451 українцю, госпіталізували 1 895 хворих

Усі новини...
Навальний
Кремль відреагував на звинувачення у другій спробі отруїти Навального
Навального намагались повторно отруїти – Times
Понад півсотні країн закликали РФ розслідувати отруєння Навального
Останні новини
16:13
Вчені вважають, що COVID-19 може виявитися аутоімунною хворобою
16:05
фото, відео У Білорусі силовики затримали майже всіх учасників Маршу мудрості
15:54
Венедіктова увійшла до групи прокурорів у справах "Привату"
15:53
Комітет Ради викликав Кравчука прозвітувати про "вибори на Донбасі"
15:52
У Києві під час карантину "помер" кожен четвертий ресторан - ресторатор
15:52
У Франції двом російським вболівальникам дали реальні терміни за бійку на Євро-2016
15:20
Сервіси Google зазнали глобального збою
15:13
Маскові порушники сплатили пів мільйона штрафів
15:12
НБУ вперше за місяць повернувся до викупу валюти на міжбанку
15:10
фотоЕксперти ФСБ із хімзброї причетні до отруєння Навального – Bellingcat
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!