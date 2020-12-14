Експерти ФСБ із хімзброї причетні до отруєння Навального – Bellingcat

Федеральна служба безпеки Росії причетна до отруєння відомого російського опозиційного політика Алєксєя Навального речовиною "Новічок" в аеропорту Томська.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Bellingcat і The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN, повідомляє "Європейська правда".

За даними розслідування, ключову роль у замаху грав спеціальний підрозділ Інституту криміналістики ФСБ.

В ході розслідування виявлено троє співробітників ФСБ з цього підпільного підрозділу, які разом з Навальним їхали до Новосибірська, а потім поїхали за ним до Томська, де він і був отруєний. Ці оперативники, двоє з яких подорожували під прикриттям, - Олексій Александров, Іван Осипов - обидва лікарі - і Володимир Паняєв.

Цих трьох підтримували і контролювали ще як мінімум п'ять співробітників ФСБ, деякі з яких також приїхали в Омськ, де був госпіталізований Навальний. Члени підрозділу спілкувалися один з одним протягом всієї поїздки, з раптовими піками спілкування незадовго до отруєння, а також в нічні години (за московським часом), коли Навальний виходив з готелю і прямував в аеропорт Томська.

Розслідувачі вичислили щонайменше 8 основних виконавців невдалого вбивства: керівник інституту – полковник Станіслав Макшаков, старший член групи з отруєння Навального Олег Таякін ("Тарасов"), Олексій Александров ("Фролов"), Іван Осипов ("Спиридонов"), Костянтин Кудрявцев ("Соколов"), Олексій Кривощеков, Михайло Швець ("Степанов") і Володимир Паняэв.

Макшаков, Таякін ("Тарасов"), Александров ("Фролов"), Осипов ("Спиридонов"), Кудрявцев ("Соколов"), Кривощоков, Швець ("Степанов") і Паняєв

Отруєння у серпні 2020 року, схоже, відбулося після багатьох років спостереження, яке почалося в 2017 році, незабаром після того, як Навальний вперше оголосив про свій намір балотуватися в президенти Росії.

Протягом 2017 року, а також в 2019 і 2020 роках оперативники ФСБ з підпільного підрозділу, що спеціалізується на роботі з отруйними речовинами, стежили за Навальним під час його поїздок по Росії, подорожуючи разом з ним більш ніж 30 співпадаючими рейсами в одні і ті ж пункти призначення.

Також можливо, що раніше були спроби отруїти Навального, в тому числі в місті Калінінграді всього за місяць до отруєння "Новічком" в Сибіру.

"The Insider" зазначає, що в минулому році 8 співробітників Головного разведивтельного управління Росії (ГРУ) викрили у спробі отруїти "Новічком" болгарського підприємця Омеляна Гебрева (а також його сина й колегу).