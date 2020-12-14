Україна представила ЄС концепцію Кримської платформи

Україна представила концепцію "Міжнародної кримської платформи" Європейському союзу під час обговорення наслідків незаконної анексії Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх дій.

ЄС та Україна провели восьму відеоконференцію, присвячену окупованому Криму. Зустріч відбулася на рівні вищих посадових осіб Європейської служби зовнішньої дії та Єврокомісії та представників української влади.

ЄС та Україна оприлюднили свою політику щодо Криму та Севастополя, включаючи обмежувальні заходи, та привітали дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Україна також представила концепцію "Міжнародної кримської платформи".

"Учасники також звернулись до питань співпраці у міжнародних форумах та питань міжнародного права. Було підкреслено серйозне погіршення ситуації з правами людини на півострові, внаслідок чого міжнародним організаціям та суб'єктам прав людини все ще відмовляли у доступі. Обидві сторони також обмінялись думками щодо ситуації в галузі безпеки та зростаючої мілітаризації півострова Російською Федерацією", - йдеться у заяві.

В ЄС підкреслили, що не визнають і не будуть визнавати незаконну анексію Кримського півострова Російською Федерацією.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна виступає за створення у ЄС позиції спеціального представника щодо Криму.

Він та код оголосив про плани провести в Україні у травні 2021 року Кримський саміт.