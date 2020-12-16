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Зеленський збирає велику нараду послів України

Середа, 16 грудня 2020, 11:06

17 грудня розпочнеться кількаденна нарада послів України, що відбудеться у віддаленому форматі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у виступі на конференції "Дипломатія-2021", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Про намір зібрати топдипломатів на велику нараду міністр заявив у контексті представлених результатів соціологічного опитування щодо того, які напрямки роботи мають бути пріоритетом МЗС наступного року.

"В четвер розпочнеться конференція українських послів, велика подія, що відбувається раз на два роки", - розповів міністр, пообіцявши, що МЗС намагатиметься врахувати думку суспільства.

Про заплановану нараду послів повідомляли також інші джерела "Європейської правди", наголошуючи, що ця кількаденна подія, яка формує позицію послів, відбудеться за участі президента Зеленського. Уперше в історії нарада послів відбудеться у віртуальному режимі – через пандемічні обмеження.

За даними "Європейської правди", рік тому також була ідея зібрати велику спільну нараду послів, щоби відпрацювати нову політику після нормандського саміту, але згодом від неї відмовилися.

Офіційне повідомлення МЗС або ОПУ про нараду із деталями даної події поки не публікувалося.

Захід "Дипломатія-2021 - очікування українського суспільства" проводить центр "Нова Європа", "Європейська правда" є його медіапартнером. Детальніший матеріал про очікування українців від роботи МЗС читайте у матеріалі на сайті ЄвроПравди за декілька годин.

Теми: Зеленськийдипломатичні відносинисвіт


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