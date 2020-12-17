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Кличко: Будівництво Подільського мосту в бік Троєщини гальмують активісти

Четвер, 17 грудня 2020, 15:45
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Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що блокування активістами будівельних робіт на Русанівських садах призводить до зриву термінів здачі в експлуатацію Подільського мостового переходу.

Джерело: Кличко на пресконференції за підсумками роботи в 2020 році у Києві, "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Уже фактично поєднали лівий і правий береги столиці. Сьогодні відбуваються активні роботи в напрямку Троєщини. Заважає завершенню робіт ситуація на Русанівських садах, де активісти блокують рух будівельного транспорту.

Та ситуація, яка наразі трапилася з блокуванням будівництва, справді впливає на терміни введення цього об'єкта в експлуатацію".

Деталі: Столичний голова заявив, що влада звернулася до правоохоронних органів, щоб ті відреагували на цю ситуацію, яка призводить до зриву термінів будівництва.

Нагадаємо: Будівництво Подільського мостового переходу було розпочато в грудні 2003 року, проте з 2007 року роботи були припинені через відсутність фінансування. 

У 2010 році фінансування відновили – і наприкінці жовтня було здано в експлуатацію першу чергу: відкрито двосторонній рух транспорту Гаванським мостом і естакаду з мосту на вул. Набережно-Хрещатицькій.

Подільський мостовий перехід довжиною 7 км і шириною 35 м має з'єднати Правий берег (Поділ), Труханів острів і Лівий берег Києва (Троєщину і Воскресенський масив). Призначений для автомобільного транспорту і поїздів метрополітену (перспективна Подільсько-Воскресенська лінія).

Переможцем відкритого конкурсу на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту стало ТОВ "Еко-Буд-Трейд" (Київ).

Теми: Віталій КличкоКиївбудівництво


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