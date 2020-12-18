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У Боснії відкрили справу через подаровану Лаврову українську ікону

П'ятниця, 18 грудня 2020, 16:44

Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу у зв’язку з старовинною українською іконою, яку Мілорад Додік, один із керівників країни, днями подарував главі МЗС Росії Сергєю Лаврову.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Dnevni avaz.

"Прокуратура Боснії та Герцеговини отримала інформацію від глави Міністерства закордонних справ Бісери Туркович, в якій зазначено, що міністерство отримало ноту від посольства України. Відкрито справу, і будуть проводитись перевірки", - йдеться у заяві прокуратури, яку наводить видання.

Міністерство закордонних справ Боснії і Герцеговини напередодні також направило лист до Державної агенції розслідувань та захисту з прохання розслідувати всі звинувачення на основі ноти від посольства України.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров відвідав Сараєво 14 грудня. Візит минув зі скандалом, оскільки два члени президії Боснії і Герцеговини відмовилися зустрічатися ним.

Тоді ж один із членів президії Боснії і Герцеговини, глава Республіки Сербської Мілорад Додік подарував Лаврову старовинну ікону.

Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-літня українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року.

Посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини. 

Українські дипломати наголосили, що Луганськ тимчасово перебуває під окупацією Російської Федерації, і відсутність інформації про ікону, що є культурною спадщиною України, означатиме підтримку агресивної політики і військових дій Російської Федерації.

Теми: ЛавровУкраїнаБоснія


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