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У Франції арештували 4 підозрюваних у причетності до вересневого нападу в Парижі

П'ятниця, 18 грудня 2020, 21:50

Чотири людини були заарештовані у Франції в рамках розслідування нападу з ножем в Парижі 25 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на судове джерело.

За даними агентства, одному із затриманих було пред'явлено звинувачення в злочині, пов'язаному з тероризмом, і він поміщений під варту в південно-західному регіоні Жиронда.

25 вересня на вулиці Ніколя-Аппер в Парижі відбувся напад, в результаті якого були поранені два журналісти. На цій вулиці де п'ять років тому ісламістські бойовики вбили 12 людей в офісі сатиричного журналу Charlie Hebdo.

Головним підозрюваним у нападі був 18-річний чоловік з Пакистану. Поліція заарештувала його незабаром після нападу.

Французьке видання Le Parisien повідомило, що четверо затриманих пакистанців нібито підбурювали нападника до вчинку.

Кілька нападів, скоєних в останні місяці, включаючи обезголовлення вчителя, який показав в своєму класі карикатури на пророка Мухаммеда, спонукали французький уряд вжити заходів проти ісламістського "сепаратизму".



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