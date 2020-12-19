Прокуратура Берліна допитала Навального як "потерпілого свідка"

Прокуратура Берліна допитала російського опозиціонера Алєксєя Навального допитали як "потерпілого свідка".

Відповідну інформацію підтвердило Міністерство юстиції Німеччини, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Допит був проведений напередодні в рамках російського запиту про надання правової допомоги, про що раніше повідомив і сам Навальний. За його наполяганням, представники слідчих органів РФ на допит допущені не були.

"Пан Навальний був отруєний в Росії, і він висловився категорично проти присутності російських слідчих на його допиті", - пояснив представник Міністерства юстиції, додавши, що така практика відповідає європейській угоді про надання правової допомоги.

Він підкреслив, що допит Навального в прокуратурі Берліна не означає схвалення одного або декількох російських запитів про надання правової допомоги.

"Цей злочин має бути розслідуваний в Росії. Для цього необхідні слідчі дії, що відповідають тяжкості даного злочину. Вся необхідна для цього інформація, включаючи проби крові і тканини, і шматки одягу, перебувають в розпорядженні Росії", - зазначив представник міністерства.

Уряд Німеччини відмовився прокоментувати слова російського президента РФ Владіміра Путіна щодо отруєння Навального, який зазначив, що якби опозиціонера дійсно хотіли отруїти, то "довели б це до кінця".

"Ці висловлювання говорять самі за себе, я не коментую їх", - сказав офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Нагадаємо, днями розслідування Bellingcat і The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN встановило, що ФСБ Росії причетна до отруєння Навального речовиною "Новічок" в аеропорту Томська.

Протягом 2017 року, а також в 2019 і 2020 роках оперативники ФСБ з підпільного підрозділу, що спеціалізується на роботі з отруйними речовинами, стежили за Навальним під час його поїздок по Росії.