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Епіфаній про Різдво 25 грудня: Коли дозріє церква й народ, буде рішення

Субота, 19 грудня 2020, 13:11
Епіфаній про Різдво 25 грудня: Коли дозріє церква й народ, буде рішення
Радіо Свобода

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення "дозріє" церква та віряни.

Джерело: Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Загалом я не проти, але я опираюся на думку наших вірних. І ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що більше 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми як церква опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося, як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол...

Ми не можемо говорити про два Різдва. На державному рівні дехто може святкувати. У нас є римо-католики, які святкують 25 грудня. Ніхто нікому не заперечує. І держава встановила цей день вихідним днем. Але поки що немає перехідного періоду. Коли церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення".

"Я вже неодноразово говорив, що це питання часу. Воно відбудеться, але коли до цього підійде свідомо український народ, православні віруючі і не тільки православні, інші християни, бо все це взаємопов’язано між собою. Коли ми побачимо, що більшість готова, тоді буде ухвалене загальноцерковне рішення про перехід".

Деталі: На уточнення, коли ж саме може відбутися цей перехід, через 5, 10 чи 20 років, предстоятель ПЦУ відповів, що зараз важко спрогнозувати.

Довідка: 7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем"). Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЕпіфанійПравославна Церква Українисвяткування
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