У США розслідують випадки алергії на вакцину Pfizer від коронавірусу

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) проводить розслідування близько 5 випадків алергічних реакцій у людей, яким зробили щеплення вакциною від COVID-19 виробництва компаній Pfizer Inc та BioNTech.

Джерело: директор Центру оцінки та дослідження біопрепаратів FDA Пітер Маркс, якого цитує Голос Америки

Деталі: За його словами, про алергічні реакції повідомили у більш, ніж одному штаті, включно із Аляскою.

Маркс зазначив, що у FDA не мають впевненості, що саме викликає алергію. Він допустив, що речовина під назвою поліетилен гліколь, яку виробляють Pfizer та BioNTech і яка присутня у вакцинах, "може бути причиною".

Повідомляється, що реакція, яка спостерігалась у декількох осіб, може бути більш поширеною, ніж вважалося раніше.

Пряма мова: "Ми тісно співпрацюємо з Центрами з контролю та профілактики захворювань, і ми також тісно співпрацюємо з колегами у Великій Британії, які повідомили про алергічну реакцію. Я думаю, що ми будемо розглядати усі доступні дані по кожній із цих реакцій щоб визначити точно, що відбулося, і ми будемо намагатись зрозуміти, який з компонентів вакцини міг спровокувати їх виникнення".

Додатково: The Washington Post повідомляє, що Управління наголосило – вакцина має використовуватись і надалі. Видання вказує на випадок у штаті Аляска, де медпрацівниця, яка отримала вакцину, мала гостру реакцію, та випадок із іншим медпрацівником у штаті Аляска, у якого реакція була менш гострою.

Видання відзначає, що три випадки анафілаксії (2 у Великій Британії і один у США) гострої алергічної реакції, яка може бути швидко подолана медикаментами – можуть стати ускладненням для влади, яка "прагне добитись сприйняття вакцини громадськістю".

При цьому Управління акцентує увагу на вже існуючій вимозі, що медустанови, які роблять щеплення, повинні бути готовими негайно надати допомогу людині у разі гострої алергічної реакції на вакцину.

Також відомство заявляє, що американці з алергіями не знаходяться у групі ризику. І лише люди, в історії хвороби яких наявні гострі алергічні реакції на інші вакцини, або на інгредієнти цієї конкретної вакцини, мають уникати щеплення.

Довідка: Анафілаксія є алергічною реакцією, яка досягає піку протягом декількох хвилин і характеризується порушенням дихання, падінням артеріального тиску та може призвести до анафілактичного шоку і смерті.