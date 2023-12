Ліонель Мессі повторив рекорд Пеле за кількістю голів за один клуб

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі повторив рекорд бразильця Пеле за кількістю голів за один клуб –аргентинець забив 643 голи за "Барселону".

Джерело: повідомлення ФК "Барселона" у Twitter

