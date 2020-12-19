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Ліонель Мессі повторив рекорд Пеле за кількістю голів за один клуб

Субота, 19 грудня 2020, 22:03
Ліонель Мессі повторив рекорд Пеле за кількістю голів за один клуб

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі повторив рекорд бразильця Пеле за кількістю голів за один клуб –аргентинець забив 643 голи за "Барселону".

Джерело: повідомлення ФК "Барселона" у Twitter

Деталі: Мессі зумів забити м’яч у суботньому поєдинку 14-го туру Ла Ліги проти "Валенсії" (2:2).

Мессі забиває історичний гол
Мессі забиває історичний гол

Передісторія: Мессі дебютував за "Барселону" у жовтні 2004 року. Перший гол за каталонців футболіст забив у травні 2005 року під час поєдинку з "Альбасете".

Нагадаємо: Пеле у свій час забив 643 м'ячі у складі "Сантоса". Легендарний гравець виступав за бразильський клуб з 1956 по 1974 рік.

Українська правда
Теми: футболспорт
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