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Ліонель Мессі повторив рекорд Пеле за кількістю голів за один клуб

Субота, 19 грудня 2020, 23:03

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі повторив рекорд бразильця Пеле за кількістю голів за один клуб –аргентинець забив 643 голи за "Барселону".

Джерело: повідомлення ФК "Барселона" у Twitter

Деталі: Мессі зумів забити м’яч у суботньому поєдинку 14-го туру Ла Ліги проти "Валенсії" (2:2).

Мессі забиває історичний гол
Мессі забиває історичний гол

Передісторія: Мессі дебютував за "Барселону" у жовтні 2004 року. Перший гол за каталонців футболіст забив у травні 2005 року під час поєдинку з "Альбасете".

Нагадаємо: Пеле у свій час забив 643 м'ячі у складі "Сантоса". Легендарний гравець виступав за бразильський клуб з 1956 по 1974 рік.

Українська правда
Теми: футболспорт


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