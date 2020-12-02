Трагедія у німецькому Трірі: загинуло 5 осіб, зокрема немовля

П’ять людей загинуло, зокрема 9-місячне немовля, після того як автівка в’їхала у натовп людей у німецькому місті Трір.

Джерело: Reuters

Деталі: Серед загиблих, зокрема, були три жінки та один чоловік.

Окрім цього, постраждали близько 15 осіб. Деякі з них перебувають у критичному стані.

Також з’явились деталі про затриманого чоловіка, який перебував за кермом авто. Ним виявився 51-річний місцевий мешканець. Його затримали через декілька хвилин після інциденту. Наразі поліція його допитує.

У прокуратурі повідомили, що водій був п’яний. З огляду на це, влада не вважає, що наїзд міг бути спланованим ісламістами. Хоча зовсім відкидати цю версію не буде.

Очікується, що фахівці нададуть оцінку психічного стану затриманого, щоб зрозуміти, чи можна його притягнути до відповідальності.

Окрім того, повідомляється, що підозрюваний останні кілька ночей провів у машині, та, начебто, не мав постійного місця проживання. Автівка, на якій він в’їхав у натовп, була зареєстрована на чуже ім’я.

Що передувало: Раніше повідомлялось, що у німецькому місті Трір, що у північно-західній землі Рейнланд-Пфальц, авто в’їхало у групу людей, щонайменше двоє з них загинули.