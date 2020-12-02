Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

1 грудня одужали від COVID більше українців, ніж захворіли: 13 882 особи

Середа, 2 грудня 2020, 07:21
1 грудня одужали від COVID більше українців, ніж захворіли: 13 882 особи

За добу 1 грудня в Україні зафіксували 13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, а одужали 13 882 особи, при цьому госпіталізували 1 447 осіб і 169 хворих померли.

Джерело: міністр  охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, моніторинг РНБО

Деталі: Серед нових хворих – 744 дитини та 579 медпрацівників, 364 працівники органів внутрішніх справ і 149 військовослужбовців (дані МОЗ, МВС та Міноборони).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.

Найбільше пацієнтів із коронавірусом померли у Львівській області (21), Києві (16), Дніпропетровській (15), Київській і Сумській (по 12), Харківській і Полтавській (по 11), Донецькій (10) областях.

 

У вівторок було здійснено 67 626 тестувань: методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181. За весь час методом ПЛР провели 4 607 034 тестування. 

Із березня в Україні COVID-19 підтвердили у 758 264 осіб, із них 369 054 особи одужали, а 12 717 пацієнтів померли.

Зараз на COVID-19 хворіють щонайменше 376 493 жителі України.

Нагадаємо: За кількістю нових випадків коронавірусу Україна вже другу добу поспіль зберігає 4-те місце серед країн Європи і залишається 10-ю у світі. За кількістю летальних випадків за добу Україна тримає 8 позицію, у світі – 13.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
Усі новини...
Реклама: