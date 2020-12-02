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1 грудня одужали від COVID більше українців, ніж захворіли: 13 882 особи

Середа, 2 грудня 2020, 08:21

За добу 1 грудня в Україні зафіксували 13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, а одужали 13 882 особи, при цьому госпіталізували 1 447 осіб і 169 хворих померли.

Джерело: міністр  охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, моніторинг РНБО

Деталі: Серед нових хворих – 744 дитини та 579 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.

Найбільше пацієнтів із коронавірусом померли у Львівській області (21), Києві (16), Дніпропетровській (15), Київській і Сумській (по 12), Харківській і Полтавській (по 11), Донецькій (10) областях.

 

У вівторок було здійснено 67 626 тестувань: методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181. За весь час методом ПЛР провели 4 607 034 тестування. 

Із березня в Україні COVID-19 підтвердили у 758 264 осіб, із них 369 054 особи одужали, а 12 717 пацієнтів померли.

Зараз на COVID-19 хворіють щонайменше 376 493 жителі України.

Нагадаємо: За кількістю нових випадків коронавірусу Україна вже другу добу поспіль зберігає 4-те місце серед країн Європи і залишається 10-ю у світі. За кількістю летальних випадків за добу Україна тримає 8 позицію, у світі – 13.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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