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Україна знову 4-та в Європі за числом нових випадків коронавірусу

Середа, 2 грудня 2020, 06:11

Україна вже другу добу поспіль зберігає четверте місце серед країн Європи за кількістю нових випадків коронавірусу. 

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Вже вдруге нашу державу обійшли Італія, Німеччина та Велика Британія. Проте, кількість інфікувань в цих країнах зросла, як і в Україні. Різниця ж у числі нових випадків між Великою Британією та Україною складає лише тисячу хворих. 

Позаду нашої держави залишись Польща, Іспанія, Франція та інші країни. 

Серед європейських країн за рівнем смертності за добу Україна тримає 8 позицію, у світі – 13. Таким чином, позиція України у світовому рейтингу летальних випадків за добу значно зросла. 

Окрім цього, серед всіх країн наша держава займає 10 позицію. 

 

Загалом за минулу добу було зафіксовано майже 577 тисяч нових випадків захворювання, із яких летальних – 11 887. 

За час пандемії одужали 44,3 мільйони хворих, померли – 1 мільйон 485 тисяч, наразі лікуються – 18,2 млн осіб. 

Що передувало: Станом на 30 листопада Україна опинилась на 4 місці серед країн Європи за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус.

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Нагадаємо: 

  • В останній день осені, 30 листопада, в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 12 498 осіб, госпіталізували 1 470  хворих, помер 221 пацієнт, одужали 10 023 особи.

Українська правда
Теми: коронавірус


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