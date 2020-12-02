Глава Херсонщини звільняється, щоб очолити "Укроборонпром"

Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента про звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Джерело: телеграм-канал народного депутата, постійного представника Кабміну у Верховній Раді Василя Мокана

Деталі: За словами нардепа, Гусєва відправляють у відставку "у зв’язку з переходом на іншу роботу". На яку саме, Мокан не повідомляє.

Водночас, за інформацією від джерел Української правди, кандидатуру Гусєва розглядали на посаду голови державного концерну "Укроборонпром", він навіть проходив співбесіду. У середу-четвер очікується призначення.

Нагадаємо: Ще на початку роботи Гусєва головою Херсонської ОДА Зеленський погрожував йому звільненням, якщо той до кінця 2019 року не забезпечить повне облаштування КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" на адмінкордоні з окупованим Кримом.

Гусєву 41 рок. Він родом з Житомирщини.

З 1999 року Гусєв працював радником голови Херсонської обладміністрації з питань молодіжної політики. У 2002 році балотувався до Верховної Ради за списками "Команди Озимого Покоління" колишнього міністра та глави СБУ Валерія Хорошковського.

З 2002 по 2009 року, згідно з біографією Гусєва, "очолював комерційні структури і займався підприємницькою діяльністю". Після цього працював у Міністерстві економіки, де займався політикою розвитку експорту та інвестиційною й інноваційною політикою.

З 2011 по 2014 рік був директором департаменту національних проектів Держінвестпроекту. В ті часи відомство очолював Владислав Каськів, який прославився мільярдними контрактами з підставними фірмами.

Гусєв був учасником програми "президентського кадрового резерву" під назвою "Нова еліта нації" при адміністрації Віктора Януковича. Проект був спрямований на залучення фахівців до держслужби.

У 6 скликанні Ради Гусєв був помічником на громадських засадах нардепа від "Наша Україна – Народна самооборона" і майбутнього міністра інформаційної політики Юрія Стеця.

З 2014 по 2016 роки був заступником міністра оборони Степана Полторака.

У 2019 році Гусєв збирався балотуватись до Верховної Ради за списком "Слуги народу". Однак у червні політсила повідомила, що він "змінив свої плани". До того планував йти до парламенту разом із Мустафою Найемом та іншими у русі "Дій з нами".

Гусєв був членом громадського об'єднання "Земляцтво Херсонщини", до якого також входять голова Херсонської облради Владислав Мангер, екс-голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук, яких активісти та журналісти також пов'язують зі вбивством Катерини Гандзюк.

Після того, як цей факт став публічно відомим, 17 червня Гусєв написав, що вирішив вийти з об'єднання через можливе призначення очільником Херсонщини і виклав фото відповідної заяви.

2018 року заробив 2,6 мільйона гривень. У власності подружжя Гусєвих кілька квартир, земельна ділянка та садовий будинок у Херсоні. Грошові активи Гусєвих – близько 327,5 тисяч гривень і 70 тисяч доларів.