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Президент уже погрожує звільнити нового керівника Херсонщини

Субота, 13 липня 2019, 17:46

Президент Володимир Зеленський заявляє, що звільнить новопризначеного голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва, якщо той до кінця року не забезпечить повне облаштування КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" на адмінкордоні з окупованим Кримом.

Про це він сказав у суботу на нараді в Херсоні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на питання глави Офісу президента Андрія Богдана, що буде, якщо не вдасться вкластися в ці терміни, Зеленський зазначив: "А якщо ні, то буде новий губернатор, старий залишиться в минулому. Це чесно".

Гусєв повідомив, що до кінця року планується реалізувати проект облаштування КПВВ в повному обсязі.

"Останні три тижні ми працювали з замовником, з Державною прикордонною службою, з Мінінфраструктури та напрацювали план, згідно з яким, у разі мінімізації або повної нейтралізації ризиків на початку листопада ми отримаємо дві нові якісні режимні зони КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". І до кінця року ми плануємо реалізувати цей проект в повному обсязі, разом із сервісними центрами", - сказав Гусєв.

Зеленський уточнив у чиновника, що означає "початок листопада" і "до кінця року". У відповідь Гусєв сказав, що 15 листопада у нього день народження, і він запрошує президента з цієї нагоди на відкриття режимних зон КПВВ.

Зеленський погодився і запропонував Гусєву, щоб орієнтиром для кінцевого запуску КПВВ вже з сервісними зонами було 20 грудня.

Гусєв погодився з такою умовою, але зазначив, що замовником та проектувальником проекту не є Херсонська ОДА.

"Я можу координувати, і буду сигналізувати завчасно, якщо Мінфін не виділяє вчасно кошти, Мінінфраструктури не робить відповідні кроки, проектанти затримують роботу, генпідрядник чогось не робить", - підкреслив він.

Гусєв також звернув увагу на існування ризику нецільового використання коштів, які були передані ЄС для облаштування КПВВ, і наголосив на неприпустимості повторення історії з проектом "Стіна".

Він повідомив, що 15 квітня 2019 року за зверненням громадської організації "Крим SOS" і ряду інших Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним, зловживання службовим становищем.

Гусєв розповів, що на сьогоднішній день передбачено 104 млн грн на реалізацію проекту.

Українська правда
Теми: ЗеленськийХерсонська областьКрим
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