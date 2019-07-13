Президент уже погрожує звільнити нового керівника Херсонщини

Президент Володимир Зеленський заявляє, що звільнить новопризначеного голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва, якщо той до кінця року не забезпечить повне облаштування КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" на адмінкордоні з окупованим Кримом.

Про це він сказав у суботу на нараді в Херсоні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на питання глави Офісу президента Андрія Богдана, що буде, якщо не вдасться вкластися в ці терміни, Зеленський зазначив: "А якщо ні, то буде новий губернатор, старий залишиться в минулому. Це чесно".

Гусєв повідомив, що до кінця року планується реалізувати проект облаштування КПВВ в повному обсязі.

"Останні три тижні ми працювали з замовником, з Державною прикордонною службою, з Мінінфраструктури та напрацювали план, згідно з яким, у разі мінімізації або повної нейтралізації ризиків на початку листопада ми отримаємо дві нові якісні режимні зони КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". І до кінця року ми плануємо реалізувати цей проект в повному обсязі, разом із сервісними центрами", - сказав Гусєв.

Зеленський уточнив у чиновника, що означає "початок листопада" і "до кінця року". У відповідь Гусєв сказав, що 15 листопада у нього день народження, і він запрошує президента з цієї нагоди на відкриття режимних зон КПВВ.

Зеленський погодився і запропонував Гусєву, щоб орієнтиром для кінцевого запуску КПВВ вже з сервісними зонами було 20 грудня.

Гусєв погодився з такою умовою, але зазначив, що замовником та проектувальником проекту не є Херсонська ОДА.

"Я можу координувати, і буду сигналізувати завчасно, якщо Мінфін не виділяє вчасно кошти, Мінінфраструктури не робить відповідні кроки, проектанти затримують роботу, генпідрядник чогось не робить", - підкреслив він.

Гусєв також звернув увагу на існування ризику нецільового використання коштів, які були передані ЄС для облаштування КПВВ, і наголосив на неприпустимості повторення історії з проектом "Стіна".

Він повідомив, що 15 квітня 2019 року за зверненням громадської організації "Крим SOS" і ряду інших Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним, зловживання службовим становищем.

Гусєв розповів, що на сьогоднішній день передбачено 104 млн грн на реалізацію проекту.